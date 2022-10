Δωδεκανήσα

Καταδικάστηκε για τον ξυλοδαρμό της εγκύου γυναίκας του

Καταδικάστηκε άνδρας τον οποίον κατήγγειλε η σύζυγός του για ξυλοδαρμό, ενώ εκείνη βρίσκεται στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε χθες από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου, 34χρονος που κατηγορείται ότι χτύπησε με κινητό τηλέφωνο στο κεφάλι την επτά μηνών έγκυο, 28χρονη σύζυγό του!

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε σε νησί της Δωδεκανήσου όπου διαμένει το ζευγάρι μαζί με το πεντάχρονο παιδί τους, την περασμένη Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, και πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης μετά από καταγγελία που έκανε στην Αστυνομία, η 28χρονη μητέρα!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του 34χρονου και την παραπομπή του ενώπιον του Τριμελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Ρόδου, όπου παρά το ότι ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος, κρίθηκε ένοχος για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας και της σωματικής βλάβης αδύναμων προσώπων.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών την οποία αποφάσισε να αναστείλει επί τριετία υπό τους όρους της μετοίκισης του 34χρονου αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης της 28χρονης σε απόσταση 50 μέτρων!

Συνήγορος υπεράσπισης παραστάθηκε ο κ. Αχιλλέας Δασκαλάκης, ενώ για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του, η δικηγόρος κα. Σοφία Μαραβέλια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 7ης Οκτωβρίου 2022 οπότε και η 28χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της μετά από λογομαχία που είχαν, πήρε το κινητό της τηλέφωνο και την χτύπησε με αυτό στο κεφάλι και στα χέρια.

Η 28χρονη στη συνέχεια μετέβη στο γιατρό του νησιού και αφού του εξιστόρησε τι είχε συμβεί, εξετάστηκε και έλαβε ιατρική γνωμάτευση την οποία και προσκόμισε.

Η 28χρονη στη μήνυσή της ανέφερε επίσης πως δεν ήταν το πρώτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της, και πως κατά καιρούς ο σύζυγός της έχει επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, ενώ του έχει ζητήσει να χωρίσουν, ο 34χρονος δεν δέχεται και τότε γίνεται βίαιος απέναντί της, αρκετές φορές χωρίς να αντιλαμβάνεται αυτή τη συμπεριφορά.

Πάντως, από την πλευρά του 34χρονος αρνείται τα όσα του καταλογίζονται, κάτι που επισήμανε και χθες ενώπιον του δικαστηρίου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πείσει τους δικαστές οι οποίοι και τον έκριναν ένοχο.

