Κρήτη: Τουρίστρια πέθανε σε ξενοδοχείο

Την τελευταία πνοή της άφησε μία γυναίκα, ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο της Κρήτης.

Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές στην Κρήτη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από την Ολλανδία. Η 78χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου είχαν καταλύσει στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Μαλεβίζι.

Την άτυχη γυναίκα βρήκε νεκρή ο σύζυγός της στο δωμάτιο του καταλύματος και αμέσως σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Μολονότι η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση ήταν ήδη πολύ αργά για την οποιαδήποτε παροχή συνδρομής.

Για τον αιφνίδιο θάνατο της 78χρονης Ολλανδέζας ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ.

