Ηράκλειο: θρίλερ με θάνατο κρατούμενης στο Αστυνομικό Μέγαρο

Είχε συλληφθεί το βράδυ της της Τρίτης. Που και πως εντοπίστηκε νεκρή.

Μια κρατούμενη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, βρέθηκε νεκρή σήμερα το πρωί μέσα στο κελί της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα που είναι περίπου 40 ετών, βρέθηκε απαγχονισμένη με καλώδιο

Η αυτόχειρας είχε συλληφθεί το βράδυ της Τρίτης και από τότε βρίσκονταν κρατούμενη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη.

