Ρέθυμνο: Έκλεψε χρυσαφικά από κοσμηματοπωλείο και τα πούλησε

Συνελήφθη ο «ποντικός» που άδειασε κοσμηματοπωλείο στο Ρέθυμνο. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών .

Συνελήφθη στο Ρέθυμνο, Έλληνας ο οποίος έκλεψε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ χθες 11.10.2022 το απόγευμα, από εξωτερικό χώρο κοσμηματοπωλείου, διάφορα χρυσαφικά συνολικής χρηματικής αξίας 3.400 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της Ασφάλειας Ρεθύμνης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας διέπραξε την κλοπή και στη συνέχεια πούλησε μέρος των αφαιρεθέντων σε ενεχυροδανειστήριο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, ρολόι χειρός με τη συσκευασία του, ζευγάρι σκουλαρίκια, δερμάτινο πορτοφόλι και ηλεκτρονικό τσιγάρο τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόντα εγκλήματος, καθώς, όπως προέκυψε, ήταν αγορασμένα με μέρος του χρηματικού ποσού από την πώληση των αφαιρεθέντων κοσμημάτων. Το σύνολο των κοσμημάτων βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον παθόντα.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

