Καρδίτσα

Καρδίτσα: Παιδί βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Καρδίτσα. Φρικτό τέλος για ένα 12χρονο παιδάκι. Συγγενείς βρήκαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.

(εικόνα αρχείου)

Απαγχονισμένος εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη ένας ανήλικος μαθητής στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα βρήκαν το 12χρονο παιδί να κρέμεται από μια ζώνη στο εσωτερικού του σπιτιού χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως το μετέφεραν στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Όμως, οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του και ενημέρωσαν την Ασφάλεια.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να ερευνηθούν τα αίτια του θλιβερού συμβάντος η εγκληματική ενέργεια ωστόσο έχει αποκλειστεί.

Πηγή: KarditsaLive.Net

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό: ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα της 12χρονης

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: στάση εργασίας για τους εργαζόμενους

Ναυάγιο στα Κύθηρα: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων