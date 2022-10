Καρδίτσα

Καρδίτσα: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης.. σε αυτοσχέδιο θερμοκήπιο (εικόνες)

Αυτοσχέδιο θερμοκήπιο με δενδρύλλια κάνναβης στην Καρδίτσα ανακάλυψαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αγροκτήματος για παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο που έγινε στον δράστη στην Καρδίτσα βρέθηκε να έχει στην κατοχή του, μέσα σε πακέτο τσιγάρων, αποξηραμένη κάνναβη, βάρους δύο γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε αγρόκτημα, ιδιοκτησίας του, εντοπίστηκε αυτοσχέδιο θερμοκήπιο, μέσα στο οποίο καλλιεργούνταν δύο δενδρύλλια κάνναβης μεγάλου βάρους και πλήρους ανάπτυξης, ύψους 3,01 και 2,79 μέτρων, αντίστοιχα, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, σε αποθήκη μέσα στο αγρόκτημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρία πλαστικά βαρέλια που περιείχαν 31 ανισοβαρείς συσκευασίες με ποσότητες αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 7 κιλών και 331 γραμμαρίων,

Κλώνοι κάνναβης με φύλλα και φούντες κάνναβης, συνολικού βάρους 4 κιλών και 998 γραμμαρίων, κρεμασμένοι σε σχοινί προς αποξήρανση, καθώς και

Μία ζυγαριά.

Ακολούθησε άλλος έλεγχος των αστυνομικών στο σπίτι του δράστη όπου βρέθηκαν:

Τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 9,4 γραμμαρίων και

Δύο συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού βάρους 17,7 γραμμαρίων.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

