Πάτρα: Διαρρήκτες προκάλεσαν ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (εικόνες)

Ομάδα διαρρηκτών λεηλατούσε την επιχείρηση επί ώρες. Φόρτωναν σίδηρο, χαλκό και διαλυμένα μηχανήματα μεγάλης αξίας.

Διάρρηξη – μαμούθ, με ζημιές που φθάνουν τις 300.000 ευρώ, σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου ψαριών του επιχειρηματία Δημήτρη Φιντιρλή (ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΑΕΒΕ) στο Ρίο.

Όπως δήλωσε στην «Πελοπόννησο» ο ιδιοκτήτης, άγνωστος αριθμός ρομά μπήκε μέσα στις εγκαταστάσεις και έκλεβε… επί ώρες.

Όταν ο ίδιος πήγε στον χώρο μαζί με την Αστυνομία, εντόπισαν δύο άτομα μέσα, τα οποία «φόρτωναν» σίδηρο, χαλκό και διαλυμένα μηχανήματα μεγάλης αξίας και τα μετέφεραν σε διπλανό κτίριο που ήταν άδειο, προφανώς για να τα πάρουν με την… ησυχία τους.

«Μου τεμάχισαν μηχανήματα. Μόνο το τούνελ βαθιάς κατάψυξης κοστίζει 60.000 ευρώ» δήλωσε ο κ. Φιντριλής.

Η Αστυνομία δεν κατάφερε να συλλάβει τους δράστες, όμως από την πινακίδα του αυτοκινήτου τους, έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα!

Ο κ. Φιντριλής θα προχωρήσει σήμερα σε μήνυση κατ’ αγνώστων. Είναι χαρακτηριστικό πως οι δράστες αφαίρεσαν και όλα τα καλώδια από τα φρεάτια καλωδίων περιμετρικά τις επιχείρησης. Είναι η τέταρτη φορά που η συγκεκριμένη εταιρεία γίνεται στόχος διαρρηκτών.

