Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: σκοτώθηκε από τρακτέρ λίγο πριν γεννηθεί το παιδί του (εικόνες)

Θρήνος για τον νεαρό πατέρα, λίγες ημέρες πριν η σύζυγος του φέρει στον κόσμο το παιδί τους.

Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, σε βαλτώδη έκταση στον κάμπο ανάμεσα στην Κατοχή και το Λεσίνι, στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, το τρακτέρ ξέφυγε της πορείας του, τούμπαρε και βρέθηκε εκτός δρόμου.

Ο οδηγός του τρακτέρ, αλβανικής καταγωγής, που έχασε τη ζωή του, ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού και σε λίγες ημέρες η σύζυγός του θα φέρει στον κόσμο το δεύτερό τους παιδί.

