Αυτοκτονία μαθητή στην Καρδίτσα: Φόβοι για “παιχνίδι” θανάτου

Ο 12χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τη δίδυμη αδερφή του, μέσα στο σπίτι. Τι ψάχνει η Αστυνομία.



Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι που έμενε η οικογένεια στην Καρδίτσα, μετά την αυτοκτονία του 12χρονου. Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου σε σχολείο της πόλης, εντοπίστηκε νεκρός από τη δίδυμη αδερφή του, μέσα στο σπίτι. Είχε κρεμαστεί από τη ζώνη του καράτε και στο διαμέρισμα επικράτησε πανικός. Οι γονείς έτρεξαν αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν περιθώρια. Πολύ γρήγορα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά οι προσπάθειες για ανάνηψη του παιδιού στο νοσοκομείο της πόλης δεν απέδωσαν.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν και πήγαν στο διαμέρισμα της οικογένειας κατέσχεσαν τους υπολογιστές και τα λάπτοπ που υπήρχαν στο σπίτι. Ο 12χρονος ήταν ένα ήσυχο παιδί και όπως λένε καθηγητές στο σχολείο του, δεν είχε απασχολήσει ποτέ με τη συμπεριφορά του. Ήταν επιμελής και δεν είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα bullying. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δεν είχε εκδηλώσει ποτέ την πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του, κάνουν τους αστυνομικούς να εστιάσουν σε μια άλλη κατεύθυνση.

Θεωρείται πολύ πιθανό, πίσω από την αυτοκτονία να κρύβεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι θανάτου. Κάτι που αναμένεται να φανεί από τους υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Οι γονείς και η δίδυμη αδερφή του αδικοχαμένου μαθητή παραμένουν σε κατάσταση σοκ. Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12-10-2022) στο σπίτι που φέτος είχε νοικιάσει η οικογένεια για να μείνει.

Το παιδί γράφτηκε στο 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας και δεν είχε απασχολήσει ποτέ με τη συμπεριφορά του. Η είδηση της αυτοκτονίας «πάγωσε» την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης, με συμμαθητές και καθηγητές να περιμένουν τις απαντήσεις από την αστυνομική έρευνα.

Στο σπίτι της οικογένειας στην Καρδίτσα έσπευσε από την πρώτη στιγμή ψυχολόγος για να στηρίξει τη 12χρονη που ήταν εκείνη που είδε πρώτη τις ανατριχιαστικές εικόνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το παιδί είπε σε εκείνη και στους γονείς, ότι θα πάει να διαβάσει στο δωμάτιό του. Τότε κανείς δεν περίμενε αυτά που θα ακολουθούσαν. Κάποια στιγμή η ανήλικη αποφάσισε να πάει στο δωμάτιο και είδε τον αδερφό της κρεμασμένο.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται και τα κινητά τηλέφωνα των γονέων και εντός της ημέρας αναμένονται νέα στοιχεία για την αυτοκτονία του 12χρονου.

