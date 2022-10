Αχαΐα

Πάτρα: απειλούσε γυναίκα ότι θα βλάψει τα παιδιά και τα εγγόνια της για να της αποσπά χρήματα

Τι κατήγγειλε το θύμα στις αρχές, για την 37χρονη που με απειλές για την οικογένειά της, την εκβίαζε για να της πάρει χρήματα.

Μία γυναίκα, βίωσε εφιαλτικές στιγμές, όταν έπεσε θύμα εκβιασμού στην Πάτρα.

Πι συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται μία 37χρονη που κατηγορείτια για εκβίαση γυναίκας με σκοπό να της αποσπάσει χρήματα.

Η 65χρονη σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία, είπε πως η 37χρονη ρομά την απειλούσε πως θα κάνει κακό στα παιδιά και τα εγγόνια της, έαν δεν της έδινε το ποσό των 800 ευρώ.

Το θύμα και συλληφθείσα γνωρίζονταν, καθώς στο παρελθόν η ηλικιωμένη φέρεται πως ενοίκιαζε χώρο ακινητου σε οικογένεια ρομά.

Η 37χρονη φέρεται να είχε ζητήσει και κατά το παρελθόν χρήματα από τη 65χρονη και εκείνη της τα είχε δώσει. Η σύλληψη της γυναίκας έγινε στην περιοχή του Ψάχου, στην Πάτρα.

