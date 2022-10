Φθιώτιδα

Τροχαίο - Λαμία: Καρέ καρέ η παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο (βίντεο)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που γυναίκα παρασύρεται από αυτοκίνητο.



Την παράσυρση μιας 69χρονης γυναίκας από αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, στην οδό Παπαφλέσσα στη συμβολή με την οδό Κανάρη, στην Λαμία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, η γυναίκα διασχίζει την οδό Παπαφλέσσα και λίγο πριν φτάσει στο πεζοδρόμιο το μαύρο όχημα που στρίβει από την οδό Κανάρη με οδηγό έναν ηλικιωμένο την παρασύρει - πιθανότατα με τον καθρέφτη του - και την ρίχνει στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, ευτυχώς χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Πηγή: LamiaReport.gr

