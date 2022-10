Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Νεαρός αυτοϊκανοποιούταν έξω από Δημοτικό Σχολείο

Στην προσαγωγή ενός νεαρού ρομά, προχώρησαν την Τετάρτη στις 4 περίπου το απόγευμα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, που αντιμετωπίζει προβλήματα, φέρεται να αυτοϊκανοποιούταν έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Πανου Σούλου.

Το θέαμα σόκαρε περιοίκους και περαστικούς που ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ο νεαρός, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του agriniopress.gr, χρήζει παρακολούθησης, αφέθηκε λίγο αργότερα ελεύθερος.

