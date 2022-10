Βοιωτία

Λιβαδειά – Καταγγελία 17χρονης για βιασμό: Χειροπέδες σε δυο νεαρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην καταγγελία που έκανε στις Αρχές η 17χρονη κοπέλα.



Δύο νεαροί συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης στη Λιβαδειά μετά από καταγγελία ανήλικης για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη, στην καταγγελία που έκανε στις 2 Οκτωβρίου ανέφερε ότι δέχτηκε να πιει ένα ποτό με τους δυο νεαρούς άνδρες, οι οποίοι τελικά την βίασαν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα την έβαλαν στο όχημά τους, παρά τη θέλησή της, και την μετέφεραν σε ένα αγροτεμάχιο. Εκεί την κακοποίησαν σεξουαλικά και μετά έφυγαν.

Μετά την καταγγελία της στις Αρχές, διατάχθηκε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που αποκάλυψε την ταυτότητά τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Συγκλονίζει η γυναίκα του, “σ’ αγαπάω, μ’ ακούς;”

Θεσσαλονίκη: Χαράκωσε μέσα στο περιπολικό τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν (εικόνες)

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Ταραχοπούλου: “Αδύναμα” τα στοιχεία εναντίον της μητέρας