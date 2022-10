Φθιώτιδα

Τροχαίο - Φθιώτιδα: Καραμπόλα με τραυματίες σε δρόμο καρμανιόλα

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν έξι αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο γυναίκες. Για "δρόμο παγίδα" μιλάνε οι κάτοικοι.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Φθιώτιδα με την εμπλοκή έξι αυτοκινήτων και τον ελαφρύ τραυματισμό δύο γυναικών.

Το ατύχημα συνέβη στην Ξυνιάδα Δομοκού στην είσοδο/έξοδο του Ε65 στο «δρόμο – παγίδα» Ξυνιάδας – Κορομηλιάς.

Οι κάτοικοι της περιοχής επανειλημμένα έχουν διαμαρτυρηθεί για την αποκατάστασή της οδού που εξυπηρετεί χιλιάδες αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούν τον ημιτελή Ε65.

