Φθιώτιδα - Απόπειρα γυναικοκτονίας: προσπάθησε να την πνίξει με τριχιά

Πως αποτράπηκε η τραγωδία. Ο σύζυγος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε διότι προσπάθησε να πνίξει την γυναίκα του με τριχιά, όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο.

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας δικάστηκε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, 56χρονος από χωριό της Λοκρίδας, ο οποίος το βράδυ του προπερασμένου Σαββάτου (1/10), φέρεται να προσπάθησε να πνίξει τη σύντροφό του με τριχιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο 56χρονος αντιμετώπιζε τις κατηγορίες της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της απειλής κατά της συντρόφου του κατά συρροή αλλά και κατά αδυνάμου προσώπου, καθώς μπροστά στο επεισόδιο ήταν και η ανήλικη κόρη του.

Μάλιστα τα ουρλιαχτά του 17χρονου κοριτσιού και τα παρακάλια του, φέρεται να συνέφεραν τον 56χρονο, ο οποίος αφού άφησε την τριχιά πήρε ένα ξύλο και απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αγαπά τη γυναίκα με την οποία έχει κάνει πέντε παιδιά και ότι δε θα μπορούσε να της κάνει κακό. Επίσης η σύντροφός του, παρά το γεγονός ότι κατέθεσε ότι έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας αρκετές φορές στο παρελθόν, είπε ότι τον αγαπάει και ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Τελικά το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και για τις δύο κατηγορίες και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών με 3ετη αναστολή και την ισχυρή σύσταση να συμμορφωθεί.

Τα υπόλοιπα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον και βρίσκονται σε ίδρυμα.

