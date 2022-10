Φθιώτιδα

Βγήκαν μαχαίρια σε καβγά - Τσακώθηκαν μέλη παρέας που… διασκέδαζαν μαζί!

Χρειάστηκε η παρέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σε προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Άγριο ξύλο έπεσε μεταξύ μιας παρέας Αλβανών το βράδυ της Παρασκευής (14/10) λίγο πριν τις 22:00, σε κατάστημα εστίασης που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Λαμίας, πλησίον της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, επρόκειτο για μεγάλη παρέα από άνδρες και δύο γυναίκες, που για άγνωστο λόγο αρπάχτηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να πέσουν μπουνιές.

Πάνω στον καυγά, όμως σύμφωνα με μια μαρτυρία, βγήκε και μαχαίρι!

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη από περιπολικά της Άμεσης Δράσης και τις Ομάδες ΔΙΑΣ, που χώρισαν αρχικά τους συμπλεκόμενους οι οποίοι έφεραν χτυπήματα στο πρόσωπο και σε όλο τους το σώμα.

Μαχαίρι πάντως δεν εντοπίστηκε, ωστόσο προσήχθησαν τέσσερα άτομα στο Αστυνομικό Μέγαρο για εξηγήσεις.

