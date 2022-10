Μαγνησία

Βόλος: Πέθανε 24χρονη που είχε καταρρεύσει σε πιτσαρία

Θρήνος για την νεαρή κοπέλα που κατέρρευσε. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Που αποδίδεται επισήμως ο θάνατος της.

Πέθανε η 24χρονη από το Βόλο, η οποία είχε καταρρεύσει σε πιτσαρία της πόλης, το περασμένο Σάββατο.

Η νεαρή υπέκυψε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Η 24χρονη, όπως έγινε γνωστό, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά της, και κατέληξε από εγκεφαλικό οίδημα και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Από το Σάββατο το απόγευμα, όταν συνέβη το περιστατικό, η κοπέλα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Αχιλλοπούλειου σε κρίσιμη κατάσταση.

Για έξι ημέρες, οι γιατροί του νοσοκομείου κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή. Η είδηση του θανάτου της 24χρονης σκόρπισε απέραντη θλίψη σε συγγενείς και φίλους.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι, οι οποίοι καταγράφονται τελευταία, έχουν προκαλέσει ανησυχία μα και σενάρια.

Λίγες μέρες πριν, μιλώντας στον ΑΝΤ1 η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, επεσήμανε ότι, «πρόκειται για άτομα διαφόρων ηλικιών, με διάφορα υποκείμενα νοσήματα, που πρέπει να ομαδοποιηθούν», γιατί λόγω της πανδημίας και των εμβολίων, «ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει» και για το λόγο αυτόν, πρέπει να υπάρχει έρευνα, για να δοθούν απαντήσεις και να εφησυχάσει ο κόσμος.

