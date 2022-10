Αχαΐα

Πάτρα: Απόπειρα αυτοκτονίας από μαθητή γυμνασίου

Νέο περιστατικό με απόπειρα αυτοκτονίας παιδιού, αυτήν τη φορά στην Πάτρα.

Στο Καρανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών νοσηλεύεται ένα 15χρονο αγόρι, το οποίο επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, στο σπίτι του στην Αρόη.

Σύμφωνα με το Pelop.gr, το 15χρονο αγόρι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση από ιατρό της οικογένειας, ενώ αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Το παιδί αυτοτραυματίστηκε, όμως τα τραύματά του είναι ελαφριά.

Το περιστατικό συνέβη μέσα στο σπίτι, στο δωμάτιό του 15χρονου, όπου τον αντελήφθησαν συγγενικά του πρόσωπα. Άμεσα κλήθηκε στο σημείο τόσο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 15χρονο στο νοσοκομείο, όσο και η Αστυνομία.

Πρόκειται για νέο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, στην αρχή της εβδομάδας, ένας 12χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, στην Καρδίτσα, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι, επρόκειτο για παιχνίδι θανάτου.

Χθες μία μαθήτρια Γυμνασίου κατέρρευσε στο σχολείο της, στα πλαίσια παιχνιδιού ασφυξίας.

