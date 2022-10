Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία: μήνυμα του 112 σε νησιά στα Δωδεκάνησα

Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε πριν από λίγο στους κατοίκους της Ρόδου, της Χάλκης και του Καστελόριζου, προειδοποιώντας για πιθανά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο στην περιοχή τους και καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μήνυμα μέσω του 112 είχε σταλεί νωρίτερα και στους κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Πιθανά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο σε #Κάρπαθο & #Κάσο



!? Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις - Ακολουθείτε οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/rhGuJbyuPh — 112 Greece (@112Greece) October 15, 2022

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Πιθανά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο σε #Ρόδο, #Χάλκη & #Καστελλόριζο



!? Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις - Ακολουθείτε οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/rhGuJbPxRh — 112 Greece (@112Greece) October 15, 2022

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: Ενεργοποίηση 112. Πιθανά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο σε Ρόδο, Χάλκη και Καστελόριζο. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις - Ακολουθείτε οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας:https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena».

Η Κρήτη ήδη πλήττεται σφόδρα από την επέλαση της κακοκαιρίας, η οποία μέχρι στιγμής έχει αφήσει πίσω της τεράστιες καταστροφές και έναν νεκρό.

