Τροχαίο - Δομοκός: Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων με τραυματίες (εικόνες)

Τροχαίο με καραμπόλα έξι οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής έξω από τον Δομοκό.

Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα συνέβη στην είσοδο/έξοδο του Ε65 στο «δρόμο - παγίδα» Ξυνιάδας - Κορομηλιάς.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά έξι αυτοκίνητα, ενώ από την καραμπόλα τραυματίστηκαν ελαφρά δυο γυναίκες οδηγοί.

Ο βροχερός καιρός φαίνεται να στάθηκε η αφορμή για το ατύχημα, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ολισθηρό δρόμο στο συγκεκριμένο σημείο.





Οι κάτοικοι της περιοχής επανειλημμένα έχουν διαμαρτυρηθεί για την αποκατάστασή της οδού που εξυπηρετεί χιλιάδες αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούν τον ημιτελή Ε65.

