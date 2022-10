Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία στα Δωδεκάνησα: “Άνοιξαν” οι ουρανοί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρόδος, η Κάσος, η Κάρπαθος, η Σύμη και η Χάλκη βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, χωρίς όμως να υπάρξουν προβλήματα.

Έντονες βροχοπτώσεις, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν προβλήματα, σημειώθηκαν χθες και τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά της Δωδεκανήσου από το κύμα κακοκαιρίας.

Αρκετή βροχή, για αρκετές ώρες, έπεσε στα νησιά της Ρόδου, της Σύμης, της Χάλκης, της Καρπάθου και της Κάσου προκαλώντας ελάχιστα προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία στους δρόμους.

Ο όγκος βροχής που έπεσε στα νησιά ήταν αρκετός αλλά δεν προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία.

Από νωρίς χθες το απόγευμα λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας βρίσκονταν σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των δήμων καθώς και εθελοντικές ομάδες.

Στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον δήμαρχο Αντώνη Καμπουράκη για την κακοκαιρία και το συντονισμό όλων των φορέων του νησιού, ενώ κατεπείγον μήνυμα μέσω των κινητών τηλεφώνων στάλθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στους κατοίκους της Ρόδου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου και της Χάλκης, προειδοποιώντας για πιθανά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο στην περιοχή τους και καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ο κ. Καμπουράκης έδωσε σαφείς εντολές και κατευθύνσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για συντονισμό και άμεση κινητοποίηση με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών που τυχόν παρουσιαστούν.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του δημάρχου, των χωρικών αντιδημάρχων, καθώς επίσης των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, από τους οποίους ο κ. Καμπουράκης ζήτησε να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και να μεριμνήσουν για την άμεση λήψη των αναγκαίων και προβλεπόμενων μέτρων.

Βίντεο: Facebook/Μιχάλης Πρωτογεράκης

Ειδήσεις σήμερα:

Κολομβία: Τροχαίο με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Μετρό - Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας

Κρήτη - Κακοκαιρία: Έρευνες για την αγνοούμενη μητέρα δύο παιδιών