Δωδεκανήσα

Δολοφονία στην Κω: η αδελφή του θύματος άλλαξε πλήρως την κατάθεση της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον του Εφετείου η αναβίωση των συνθηκών θανάτου του 46χρονου. Τι υποστηρίζει ο δράστης, ο οποίος διατηρούσε δεσμό με την βασική μάρτυρα της δολοφονίας.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου θα αναβιώσει την 7η Νοεμβρίου 2022 υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 63χρονο κάτοικο της Κω, που κρίθηκε πρωτοδίκως ομοφώνως ένοχος ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο, του 46χρονου αδελφού της συντρόφου του, Leandro Λάππα, αλλά και παράνομης οπλοχρησίας, και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Το πρωτόδικο δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και ομοφώνως αποφάσισε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η απόφασή του.

Η πρώην σύντροφος του κατηγορούμενου και αδελφή του θύματος είχε αλλάξει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου ριζικά τόσο την προανακριτική όσο και την ανακριτική της κατάθεση και εξεταζόμενη ανωμοτί, μετά την δήλωση υπεράσπισης της κατηγορίας, ισχυρίστηκε ότι τα όσα είχε περιγράψει σε προηγούμενες καταθέσεις της ήταν ψευδή και ότι ήταν έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες του νόμου.

Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι ο κατηγορούμενος ήταν βίαιος, ότι αισθανόταν φόβο για την ζωή της και ότι επιχείρησε να «ελαφρύνει» την θέση του αναμένοντας την δίκη για να πει πλέον την αλήθεια και να εξιστορήσει τα όσα είχαν λάβει χώρα στην οικία της.

Η στροφή της αυτή, είχε προκαλέσει την αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου που αναφέρθηκαν αναλυτικά, κατά την διάρκεια της εξέτασής της, σε όλες τις αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε και ζήτησαν την σύλληψή της με την αυτόφωρη διαδικασία, για ψευδή ανωμοτί κατάθεση. Το δικαστήριο μετά την ανακοίνωση της απόφασής του, διέταξε την διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία για τη διενέργεια σχετικής έρευνας.

Πως συνέβη η δολοφονία

Την 25η Ιουνίου 2015 και περί ώραν 05.00 ο κατηγορούμενος μετέβη στην οικία όπου διέμεναν η σύντροφός του Ι. Λ. και ο αδελφός της Leandro Λάππα, στην περιοχή Λάμπη της Κω, και με την χρήση κυνηγετικού όπλου, το οποίο κατείχε νόμιμα, πυροβόλησε δύο φορές τον ομφαλό της πίσω πόρτας, την παραβίασε και εισήλθε εντός, ενώ και τα δύο θύματα κοιμόντουσαν.

Κατευθύνθηκε στο δωμάτιο, όπου κοιμόταν ο δεύτερος και τον πυροβόλησε, προκαλώντας του τραύματα στον θώρακα, στη λεκάνη και στα πόδια. Το θύμα διακομίσθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο της Κω στο «Θριάσειο» της Ελευσίνας και η αστυνομία ενημερώθηκε περί ώραν 15.40 ότι απεβίωσε.

Οι αστυνομικοί βρήκαν μετά από αυτοψία στο χώρο 9 κάλυκες διαμετρήματος 12 cal, χρησιμοποιημένους. Την ίδια ημέρα και ώρα 12.00 διενεργήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του κατηγορούμενου, στο Ζηπάρι της Κω, εντός της οποίας βρισκόταν και συνελήφθη. Σε περαιτέρω έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου του ως άνω διαμετρήματος, μια λευκή μπλούζα, μια θήκη κυνηγετικού όπλου, ένα τζιν και ένα κυνηγετικό όπλο δίκανο.

Το παντελόνι και η μπλούζα βρέθηκαν σε πλαστική λεκάνη στο μπάνιο και διαπιστώθηκε ότι τα είχε πλύνει ο δράστης, ενώ προέκυψε ότι ήταν τα ρούχα που φορούσε όταν τέλεσε το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε αμέσως τις κατηγορίες και οδήγησε τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κω στο καρνάγιο του Ζηπαρίου, όπου είχε απορρίψει το κυνηγετικό όπλο, που είχε χρησιμοποιήσει. Από το όπλο βρέθηκε μόνο η κάννη, ενώ κατά δήλωση του δράστη, η καραμπίνα χωρίστηκε σε δύο τμήματα όταν την πέταξε στη θάλασσα.

Ο 63χρονος, δηλώνει μετανιωμένος, ισχυρίζεται ότι τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και φαρμάκων και ότι δεν θυμάται πλήρως τι συνέβη, ενώ περαιτέρω υποστήριξε ότι επιχείρησε μετά το έγκλημα να θέσει τέρμα στη ζωή του με την καραμπίνα, που είχε χρησιμοποιήσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Απολογούμενος, παρουσίασε έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι έχει αναπηρία σε ποσοστό 67% και ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ισχυρίστηκε εξάλλου ότι είχε καλή σχέση με τον θανόντα και ότι δεν θυμάται λεπτομέρειες από το περιστατικό. Κατέστησε σαφές ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, αφού όλες οι βολές ήταν «τυφλές». Ισχυρίστηκε επίσης ότι σκοπός του ήταν να φοβίσει το θύμα και όπως τόνισε αυτό προκύπτει και από τη φορά των βολών και τα τραύματα που έφερε το θύμα. Ζήτησε εξάλλου εκ νέου συγγνώμη για το αποτέλεσμα των πράξεών του, που οφείλετο σε «κακιά στιγμή».

Απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε ότι είχε καλές σχέσεις με το θύμα και ισχυρίστηκε ότι ο τελευταίος όταν έπινε αλκοόλ γινόταν εκρηκτικός. Ο ίδιος δήλωσε στο δικαστήριο την μεταμέλειά του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, τα ανήλικα τέκνα του, την δικαιοσύνη και την κοινωνία. Αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ισχυρίστηκε ότι «θόλωσε» επειδή το θύμα είχε απειλήσει την ζωή του και νόμιζε ότι είχε κάνει κακό στην αδελφή του γιατί δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του.

Τόνισε ότι επιχείρησε να θέσει τέρμα στη ζωή του ευρισκόμενος στην παραλία κι ότι τον χτύπησε ένα κύμα και τότε συνειδητοποίησε τι έκανε. Σε ερώτηση της Εισαγγελέως της έδρας για το τι είναι αγάπη απάντησε ότι «η αγάπη σκοτώνει»!

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι τελούσε σε κατάσταση μειωμένου καταλογισμού λόγω κατανάλωσης αλκοόλ και λήψεως φαρμακευτικής ουσίας «αλπραζολάμης» η οποία προκαλεί επιθετικότητα, διέγερση, σύγχυση, παρορμητική βιαιότητα και αμνησιακά επεισόδια. Πάσχει επίσης από στεφανιαία νόσο, ενώ υποστήριξε ότι η σύντροφός του διατηρούσε σχέσεις και με άλλα πρόσωπα. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι την συντηρούσε ενώ συνέδραμε οικονομικά και συγγενείς της.

Υποστήριξε ακόμη ότι όταν μετέβη στην οικία της γιατί φοβόταν ότι ο αδελφός της είχε κάνει κακό, ο τελευταίος κουνούσε απειλητικά ένα μεγάλο μαχαίρι και ότι πυροβόλησε αρχικά σε ένα τραπέζι για εκφοβισμό, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος του θύματος επήλθε από εξοστρακισμό βλημάτων από τα 9βολα της καραμπίνας.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: 12χρονη βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα (εικόνες)

Κακοκαιρία - Σύζυγος αγνοούμενης: Φοβήθηκαν μην “χάσουν” το αμάξι και... (βίντεο)

“Star Wars”: Έλληνας φτιάχνει φωτόσπαθα στην Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο (βίντεο)