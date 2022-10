Ρεθύμνου

Κρήτη: Θάνατος 39χρονου - Συνελήφθη ο αδελφός του

Ποια τα πιθανά αίτια θανάτου του. Για ποιον λόγο συνελήφθη από τις αρχές ο αδερφός του.

Νεκρός βρέθηκε 39χρονος άνδρας σε χωριό του Ρεθύμνου στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Κουσελιανά.

Από τις Αρχές συνελήφθη ο 32 χρονος αδερφός του με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Ο 39χρονος άνδρας, φαίνεται να είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και ο αδελφός του δεν τον πήγαινε στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές ερευνούν όλες τις πιθανές εκδοχές που μπορεί να οδήγησαν στον θάνατό του.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα κάνουν λόγο για καυγά μεταξύ των δύο αδερφών, που είχε συμβεί προ ημερών και πρά το ότι τα τραύματα δεν ήταν θανατηφόρα, επιβάρυναν την κατάσταση της υγείας του, που με την έλειψη ιατρικής φροντίδας, καθώς ο 32χρονος τον άφησε αβοήθητο, απέβησαν μοιραία.

