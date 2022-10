Ημαθία

Βέροια: ασθενής γρονθοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος επιτίθεται σε διασώστη του ΕΚΑΒ. Ποια η αφορμή για την επίθεση.

Το πρωί της Κυριακής 16/10/2022 πλήρωμα του ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση για επείγον περιστατικό. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ο ασθενής έκρινε ότι το πλήρωμα έπρεπε να πράξει κατά τις εντολές του για τη διαδρομή του ασθενοφόρου με κατάληξη να στραφεί με γροθιές και χαστούκια προς τον ένα διασώστη.

Για το περιστατικό έχει επιληφθεί άμεσα η ΕΛ.ΑΣ. και κεντρικός συντονιστής ΕΚΑΒ-2.

"Καλούμε τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και τη διεύθυνση του ΕΚΑΒ-2 να πράξουν τα νόμιμα, για την χρήση βίας που έχει υποστεί ο συνάδελφος κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα φαινόμενα βίας προς τους συναδέλφους διασώστες, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Ημαθίας θα έχουν στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 15:00 της πρωινής βάρδιας και από της 15:00 έως 18:00 της απογευματινής. Θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα τα πολύ επείγοντα περιστατικά" αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ.

Πηγή: pliroforiodotis.gr

