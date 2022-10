Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει προέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Πώς τον συνέλαβαν οι Αστυνομικοί.



Συνελήφθη το Σάββατο 18χρονος αλλοδαπός για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού, όταν μετά από σήμα των αστυνομικών στην περιοχή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού δεν σταμάτησε με το αυτοκίνητό του.

Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και προσκρούοντας στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε σε κοντινό σημείο και ο 18χρονος οδηγός τράπηκε σε φυγή πεζός, όμως λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Εντός του οχήματος βρέθηκε ένας αλλοδαπός που στερείτο ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Στις φυλακές Γρεβενών ο 53χρονος (βίντεο)

Ιταλία: Κακοποιούσε σεξουαλικά το μωρό του κι έφτιαχνε πορνογραφικά βίντεο

Κακοκαιρία - Κρήτη: Τα μέτρα στήριξης και η επόμενη ημέρα (εικόνες)