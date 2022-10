Δράμα

Τροχαίο - Δράμα: Νεκρός οδηγός ΙΧ μετά από πρόσκρουση σε στηθαίο γέφυρας

Τραγικό τέλος για τον άτυχο ηλικιωμένο οδηγό του οχήματος.

Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στο 4ο χιλ. της επαρχιακής οδού Κάτω Νευροκοπίου – Δασωτού Δράμας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 86χρονος, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στηθαίο γέφυρας και ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο ρέμα.



Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κάτω Νευροκοπίου, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου.

