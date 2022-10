Ηράκλειο

Κακοκαιρία στην Κρήτη – Μαρτυρία στον ΑΝΤ1: Σε μισή ώρα καταστράφηκαν τα πάντα (βίντεο)

Στον ΑΝΤ1 μίλησε άνθρωπος του οποίου η επιχείρηση έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, ενώ κινδύνεψε και ο ίδιος να παρασυρθεί από τα νερά.



Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Αγία Πελαγία στην Κρήτη, για τις τεράστιες καταστροφές που υπέστη τόσο η περιοχή, όσο και η επιχείρηση του, ενώ όπως λέει κινδύνεψε και ο ίδιος να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοφάκη, η καταστροφή είναι ολική και για δέκα λεπτά γλύτωσε ο ίδιος και δεν βρέθηκε μέσα στο ποτάμι. «Τέτοιο νερό δεν έχω ποτέ μου» είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμα ότι το νερό μέσα στο κατάστημά του είχε φτάσει στο 1,5 μέτρο και τα έπιπλα επέπλεαν σαν βάρκες μέσα στο νερό, ενώ όπως είπε τα ορμητικά νερά παρέσυραν πράγματα και από τα διπλανά μαγαζιά το οποία έφτασαν στο δικό του.

«Σε μισή ώρα καταστράφηκαν τα πάντα» τόνισε ο κ. Χρυσοφάκης, ενώ είπε πώς κινδύνεψε και η μητέρα του με τον παππού του, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να ανέβουν στην ταράτσα και να σωθούν.

Τέλος, τόνισε πρέπει να πάει η Περιφέρεια στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να βρεθεί λύσει και οι επιχειρήσεις που καταστράφηκαν να αποκατασταθούν και να παρθούν μέτρα για να μην ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.





