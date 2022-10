Ηλεία

Ασέλγεια: Πατέρας 12χρονης κατήγγειλε επιχειρηματία - Τι βρέθηκε στο κινητό του

Ο πατέρας της μικρής κατήγγειλε επιχειρηματία για ασέλγεια. Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες της μικρής…

Μία νέα καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος παιδιού ερευνούν οι Αρχές.

Πατέρας ενός 12χρονου κοριτσιού στην Ηλεία, κατέθεσε μήνυση εναντίον επιχειρηματία στη Ζαχάρω, για ασέλγεια εις βάρος της ανήλικης κόρης του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο πατέρας ενός 12χρονου κοριτσιού στη Ζαχάρω Ηλείας, κατέθεσε μήνυση πριν από μερικές μέρες εις βάρος επιχειρηματία της πόλης για ασέλγεια. Οπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, άμεσα οι Αρχές προχώρησαν σε έρευνα των ηλεκτρονικών συσκευών του φερόμενου ως δράστη, ενώ στο κινητό του επιχειρηματία εντοπίστηκαν φωτογραφίες της 12χρονης.

Αρση τηλεφωνικού απορρήτου του επιχειρηματία για την υπόθεση της 12χρονης στην Ηλεία

Η διερεύνηση από τις Αστυνομικές Αρχές συνεχίζεται και προχωρά ήδη η διαδικασία της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου του επιχειρηματία, καθώς στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται δύο ακόμα πρόσωπα. Παράλληλα αναμένεται να γίνει εξέταση του ανήλικου κοριτσιού, από παιδοψυχολόγο αλλά και από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν συντελεστεί εις βάρος της 12χρονης και άλλες αξιόποινες πράξεις και να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης.

Τέλος, η υπόθεση ασέλγειας της 12χρονης στη Ζαχάρω Ηλείας, έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης είναι και αυτός πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού.

Πηγή: protininews.com.gr

