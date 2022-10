Χανιά

Κρήτη: Νεαροί καταστρέφουν δέντρο - Οργή του Δημάρχου (βίντεο)

Κάμερες έχουν καταγράψει την παρέα των νεαρών να καταστρέφει το δέντρο, ενώ διπλα τους περνούν άλλοι πολίτες. Τι αναφέρει στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος της πόλης.

Οργή και αγανάκτηση προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην οδό Χάληδων, στα Χανιά Κρήτης.

Το βίντεο δημοσιεύει το zarpanews.gr και σε αυτό φαίνονται αρχικά δύο νεαροί και στη συνέχεια τρεις να σπάνε με μανία ένα δέντρο.

Μια παρέα νεαρών που βρίσκεται παραδίπλα, κοιτά «άπραγη» και απαθής το σκηνικό να εκτυλίσσεται.

Άγνωστο παραμένει εάν πρόκειται για τουρίστες ή ντόπιους.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης με μια δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει πως τέτοιες πράξεις είναι απαράδεκτες και τονίζει πως ο δήμος θα πράξει τα δέοντα, εννοώντας προφανώς πως θα αποκαταστήσει τη ζημιά.

Ο Δήμαρχος Χανίων, αναγράφει τα εξής:.

«Γιατί ρε παιδιά; Πόσο εύκολο θα ήταν να πούμε “όχι, δεν γίνονται αυτά στα Χανιά” ή “το δικό μου το παιδί δεν θα το έκανε ποτέ”. Μαντέψτε όμως: Αυτή είναι μια εικόνα από την καρδιά της πόλης, χθες βράδυ στην οδό Χάληδων. Μια παρέα καταστρέφει ένα δέντρο, λίγο πιο πέρα κάποιοι ακόμα, κοιτάνε και γελάνε, επικροτούν, διασκεδάζουν. Ειδικά χθες, που η φύση έδειξε το σκληρό πρόσωπό της στην Κρήτη, η εικόνα μιας παρέας που καταστρέφει ένα κομμάτι της φύσης μας πληγώνει όλους. Φυσικά, ο Δήμος μας θα πράξει τα δέοντα»

