Φωτιά στη Ροδόπη

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μίσχος Ροδόπης, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

