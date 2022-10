Ιωάννινα

Τροχαίο δυστύχημα: 47χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 74χρονο

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 74χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το πρωί της Δευτέρας στα Γιάννινα.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονη αλλοδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 74χρονο στο ύψος του αεροδρομίου των Ιωαννίνων.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

