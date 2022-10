Ηράκλειο

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Οδύνη στην κηδεία της 49χρονης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν την 49χρονη που έχασε τη ζωή της λόγω της κακοκαιρίας στην Κρήτη, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την Ευγενία Σηφάκη – Κιρίλοβα, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τσαλικάκι, προκειμένου να πουν το «τελευταίο αντίο» στην άτυχη 49χρονη, η οποία «χάθηκε» μέσα σε τόνους λάσπης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον 50χρονο Κώστα, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου στην Αγία Πελαγία.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Κώστα Βεργάκη, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου.

Ο 50χρονος και η 49χρονη είχαν μεταβεί σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα που διατηρεί ο φωτογράφος στην περιοχή, αφού η άτυχη γυναίκα εργαζόταν εμεί ως καθαρίστρια.

Πριν καλά καλά καταλάβουν πως βρέθηκαν να καλούν τα οικεία τους πρόσωπα αφού το νερό είχε φτάσει στα παράθυρα του αυτοκινήτου.

Η Ευγενία, μητέρα δύο παιδιών, κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο, ωστόσο ήταν τέτοια η ορμή των νερών που δεν κατάφερε να σωθεί αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα.

Ο άτυχος φωτογράφος και πατέρας δύο παιδιών, παρέμεινε μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο παρασύρθηκε από τον χείμαρρο και σφηνώθηκε στο αντιπλημμυρικό έργο με τον 50χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Ο 50χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά, ενώ η 49χρονη γυναίκα εντοπίστηκε την Κυριακή, από δύτες, στην θάλασσα.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: 55χρονος ζει στην απόλυτη φτώχεια (σκληρές εικόνες)

“Ράδιο Αρβύλα”: άφιξη από… άλλο πλανήτη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ναρκωτικά: Bαλίτσα “έκρυβε” 2 κιλά κοκαΐνη (εικόνες)