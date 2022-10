Λασιθίου

Κρήτη - Καπετάνιος: Απόπειρα δολοφονίας η επίθεση στο σκάφος

Δεν ήταν μόνο δύο οι επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως αναφερόταν αρχικά. Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Σε επίσημη ανακοίνωση για το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε σκάφος του λιμένα Ελούντας, στον Άγιο Νικόλαο, όπου δύο άτομα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν 62χρονο και έναν 56χρονο άνδρα, προχώρησε το Λιμενικό Σώμα το οποίο κάνει λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα και όχι δύο, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Εκτός δηλαδή τον 56χρονο και τον 62 που δέχθηκαν χτυπήματα και μαχαιριές από τους δύο δράστες, στο σκάφος επέβαιναν και δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 74 ετών.

Οι Λιμενικοί που ενημερώθηκαν βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, διαπίστωσαν πως ο 62χρονος άνδρας, έφερε τραύματα στο κεφάλι και στο δεξί πόδι, ο 56χρονος έφερε τραύματα στο αριστερό χέρι και στη δεξιά πλευρά του σώματος του στο ύψος του νεφρού, η 50χρονη κατά δήλωση της δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και η 74χρονη δεν έφερε τραύματα.

Οι τρεις τραυματίες, ο 62χρονος και ο 56χρονος με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και η 50χρονη με ιδιωτικό όχημα, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι δύο δράστες είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και πλέον αναζητούνται από τις Αρχές. Εκτιμάται ότι οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές διαφορές με τα πρόσωπα που τους επιτέθηκαν.

