Λάρισα: μαχαίρωσε τους γείτονες για δύο άδεια πακέτα τσιγάρα!

Ακούγεται απίστευτο πως για δύο άδεια πακέτα τσιγάρα, ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στους γείτονές του.

Ένας 41χρονος, στην Αγιά Λάρισας, παραλίγο να κάνει έγκλημα για δύο άδεια πακέτα τσιγάρα που βρέθηκαν στο οικόπεδο του σπιτιού του.

Πιο συγκεκριμένα, χτύπησε τον 60χρονο γείτονά του και τραυμάτισε με μαχαίρι στο πρόσωπο τον 33χρονο γιο του, μέχρι που τον ακινητοποίησε και κάλεσε την Αστυνομία για να τον συλλάβει.

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Δευτέρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου και ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απειλή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Το Δικαστήριο μετέτρεψε τη βασική κακουργηματική κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, κρίνοντάς τον, ωστόσο, ένοχο για τις παραπάνω πράξεις, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα από τα τέσσερα ελαφρυντικά που ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης. Του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό, με την επιβολή δύο περιοριστικών όρων: Της εμφάνισης μια φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης να πλησιάζει τον 60χρονο και τον 33χρονο, σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων.

Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε ο ίδιος απειλές

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του, είπε ότι ουδέποτε απείλησε πατέρα και γιο και μάλιστα ισχυρίστηκε πως δέχθηκε απειλές από τους γείτονές του με αποτέλεσμα να αμυνθεί. Ο εισαγγελέας στην πρότασή του ζήτησε την ενοχή του 41χρονου για όλες τις κατηγορίες, ενώ πρότεινε να απορριφθούν τέσσερα ελαφρυντικά που ζήτησε να του αναγνωριστούν ο συνήγορός του, καθώς ο άνδρας που προκάλεσε το επεισόδιο, δεν έδειξε ειλικρινή μεταμέλεια. Επίσης η συγγνώμη που ζήτησε από τα θύματά του ήταν φαινομενική, γιατί εξακολουθούσε να ισχυρίζεται πως οι αντίδικοί του τον προκάλεσαν.

Όλα έγιναν στις 22 Απριλίου 2021, στις 20.00, όταν ο κατηγορούμενος, θεωρώντας ότι ο παθών έχει πετάξει στα όρια του σπιτιού του δύο άδεια πακέτα τσιγάρων, πήγε στην αυλή του 60χρονου γείτονά του, τον απείλησε και τον γρονθοκόπησε. Τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στο έδαφος και έφυγε.

Στις 20.15 στο σπίτι έφτασε ο 33χρονος γιος του άνδρα, που είχε χτυπήσει ο κατηγορούμενος, είδε τον πατέρα του να αιμορραγεί και πήγε να ζητήσει εξηγήσεις από τον 41χρονο κατηγορούμενο. Εκεί ο κατηγορούμενος τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει, του επιτέθηκε με μαχαίρι και σουγιά και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Τότε ο 32χρονος τον αφόπλισε, τον ακινητοποίησε και κάλεσε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, είπε ότι ουδέποτε απείλησε και έκανε το παραμικρό και ό,τι έκανε το έκανε αμυνόμενος, γιατί του επιτέθηκαν πατέρας και γιος.

