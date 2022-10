Βοιωτία

Βιασμός ανήλικης στην Λιβαδειά: φωτογραφίες και ονόματα των συλληφθέντων (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες των δύο συλληφθέντων.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν, έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λαμίας, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δύο Ελλήνων, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 13 Οκτωβρίου στην Αττική, κατόπιν σχετικών Ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση βιασμού σε βάρος ανήλικης, στην Λιβαδειά Βοιωτίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 22610 - 88888 και 22610 - 88851, του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη, στην καταγγελία που έκανε στις 2 Οκτωβρίου ανέφερε ότι δέχτηκε να πιει ένα ποτό με τους δυο νεαρούς άνδρες, οι οποίοι τελικά την βίασαν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα την έβαλαν στο όχημά τους, παρά τη θέλησή της, και την μετέφεραν σε ένα αγροτεμάχιο. Εκεί την κακοποίησαν σεξουαλικά και μετά έφυγαν.

Μετά την καταγγελία της στις Αρχές, διατάχθηκε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που αποκάλυψε την ταυτότητά τους.

