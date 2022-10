Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Φοιτητής έπεσε από παράθυρο δεύτερο ορόφου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο φοιτητής της Νομικής, ο οποίος έπεσε από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου του κτηρίου. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Στο κενό από το δεύτερο όροφο έπεσε ένας φοιτητής της Νομικής, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος παρακολουθούσε μάθημα στο τμήμα Οικονομικών της Νομικής και καθόταν στο περβάζι του παραθύρου, καθώς όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις μέσα στην αίθουσα, που ήταν γεμάτη.

Ο φοιτητής βρέθηκε στο κενό, κάτω από άγνωστες αιτίες και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει κατάγματα, η ζωή του όμως δεν κινδυνεύει.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας, ο φοιτητής «ευτυχώς μόνο ένα πρόβλημα στον καρπό, οι συνθήκες θα διερευνηθούν». Ο Άγγελος Συρίγος εξέφρασε τη συμπαράστασή του και ευχήθηκε γρήγορα περαστικά στον 19χρονο

Την άμεση διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες φοιτητής του δεύτερου έτους της Νομικής Σχολής έπεσε από παράθυρο του δεύτερου ορόφου (πίσω πλευρά του κτιρίου) της Σχολής κατά τη διάρκεια διεξαγωγής μαθήματος ζήτησε ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ.

«Ο Πρύτανης του ΑΠΘ ακολούθησε το ασθενοφόρο που μετέφερε τον φοιτητή στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και ενημερώνεται διαρκώς από τη διοίκηση και τους θεράποντες ιατρούς του Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του 19χρονου, η οποία εξελίσσεται ομαλά και δεν εμπνέει ανησυχία, με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που ολοκληρώνονται.

Στο Νοσοκομείο ο κ. Παπαϊωάννου συναντήθηκε με τη μητέρα του φοιτητή, στην οποία εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του και τη διαβεβαίωσε ότι το Πανεπιστήμιο θα διαθέσει κάθε είδους υποστήριξη για την πλήρη αποθεραπεία του φοιτητή.

Συνεχή παρουσία δίπλα στον φοιτητή στο Νοσοκομείο έχουν τόσο ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης, όσο και η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Δέσποινα Κλαβανίδου», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Φοιτητής της ΝΟΠΕ έπεσε από το δεύτερο όροφο επειδή παρακολουθούμε μάθημα στο οποίο ο κόσμος κρεμόταν από τα παράθυρα, καθόταν στις σκάλες.

Εξαιτίας της μηδενικής χρηματοδότησης ,τα τμήματα εχουν συρρικνωθεί από 3 σε 2, με αποτέλεσμα οι αίθουσες να είναι φίσκα. πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι ζωντανός. Πόσες φορές έχουμε κάτσει στο παράθυρο της Α5 επειδή δε χωράμε μέσα στο μάθημα; Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι σε ένα ΑΠΘ του οποίου το ρήμαγμα φυλάσσεται από τις αστυνομικές δυνάμεις. Όλοι και όλες στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας σήμερα στις 4 στην Α5!», αναφέρεται σε ανακοίνωση φοιτητικού συλλόγου.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΠΕΚΕ Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει: «Η είδηση για τον φοιτητή της Νομικής του ΑΠΘ που προσπαθώντας να παρακολουθήσει μάθημα σε υπερπλήρη αίθουσα της σχολής του, σκαρφάλωσε στο περβάζι κι από εκεί γλίστρησε στο κενό με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του, είναι σοκαριστική. Ο άτυχος νέος διέφυγε τον κίνδυνο, αλλά, δυστυχώς και αυτό το επεισόδιο αποκαλύπτει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υποδομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συγκεκριμένη αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόμων, είχαν συνωστιστεί πάνω από 200 φοιτητές για μάθημα. Αιτία η έλλειψη καθηγητών που υποχρεώνει σε πολυπληθείς συμπτύξεις και συγχωνεύσεις. Σε αυτό το σημείο οδηγεί τα Πανεπιστήμιά μας και την εκπαίδευση η κυβέρνηση της ΝΔ με την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, την αδιαφορία για νέες υποδομές, αίθουσες και εργαστήρια: 100 εκ. ευρώ είναι η ετήσια κρατική επιχορήγηση στα Πανεπιστήμια. Όσα δηλαδή θα δίνει η κυβέρνηση στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία (30 εκ.) και στα σκάνδαλα με την ανάθεση σε ιδιώτες έργων που ήδη παρέχονται από δημόσιους εκπαιδευτικούς και τεχνολογικούς φορείς (πάνω από 65 εκ.). Αυτή η πολιτική κοστίζει ακριβά στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Δυστυχώς, έχει και τραγικές συνέπειες. Σαν αυτή που ζήσαμε σήμερα. Σε αυτή την πολιτική της κοινωνικής αναλγησίας και της πρωτοφανούς αδιαφορίας και ανικανότητας, δίνουν απάντηση οι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και οι φοιτητές. Με τη συνεχή προσπάθεια για μάθηση και έρευνα, με τις διεθνείς διακρίσεις, με τους αγώνες για καλύτερες συνθήκες ζωής και σπουδών, για να μείνουν όρθια τα δημόσια Πανεπιστήμια, απέναντι στον αυταρχισμό και τη νεοφιλελεύθερη απορρύθμιση της κυβέρνησης».

Πηγή: grtimes, εικόνες: 902.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιός Δυτικού Νείλου: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Ενεργειακή κρίση - Επιδοτήσεις: Το φυσικό αέριο "αλλάζει" το σχέδιο για το 2023

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό - Λύτρας: η Ανακρίτρια “άδειασε” τους αστυνομικούς, αλλά...