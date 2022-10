Αιτωλοακαρνανία

Αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και πέθανε

Τον άτυχο άνδρα απεγκλώβισαν αργότες που βρίσκονταν στην περιοχή, όμως δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ακόμη μία τραγω δία, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Μεσολόγγι.

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Μάστρου ανετράπη ένα τρακτέρ και καταπλάκωσε τον οδηγό.

Ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία και η πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τον άτυχο άνδρα.

Ο άτυχος 39χρονος απεγκλωβίστηκε από άλλους αγρότες που βρισκόταν εκεί κοντά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όμως δυστυχώς έχασε τη ζωή του αφού τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, στην περιοχή του Μεσολογγίου, ακόμη ένας άνδρας έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από τρακτέρ, λίγο πριν έρθει στον κόσμο το παιδί του.

