Αχαΐα

Πάτρα: Θείος ασελγούσε στον 14χρονο ανιψιό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 40 φορές είχε πέσει θύμα κακοποίησης το παιδί από τον ηλικιωμένο θείο του.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον ηλικιωμένο με την ανώτερη προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης 10 ετών. Φέρεται να είχε ασελγήσει σε βάρος του αγοριού περισσότερες από 40 φορές.

Πρωτόδικα, ο θείος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για κατάχρηση σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση. Σε λίγες ημέρες όμως θα αφεθεί ελεύθερος, λόγω της μείωσης των ποινών σε αυτού του είδους τα αδικήματα με βάση τον τελευταίο ποινικό κώδικα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο σάτυρος θείος κακοποιούσε τον ανιψιό του από την ηλικία των 14 ετών και για διάστημα τριών χρόνων περίπου. Ο 25χρονος σήμερα νεαρός περιέγραψε στο δικαστήριο με κάθε λεπτομέρεια, τι του έκανε ο θείος του, αφήνοντας άφωνους τους πάντες. Ο κατηγορούμενος που είχε αναπτύξει σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με την οικογένεια του παιδιού, το έπαιρνε στη δουλειά του, όπου εκμεταλλευόμενος την νοητική του υστέρηση, το απομόνωνε σε διάφορους χώρους και έκανε πάνω στο σώμα του κάθε ακατονόμαστη πράξη ασέλγειας.

«Με κατέστρεψαν σαν άτομο και σαν προσωπικότητα. Μου συμπεριφέρονταν σαν να ήμουν ένα τίποτα» είπε ο νεαρός στο δικαστήριο, που επικαλέστηκε αισθήματα ντροπής, φόβου και ψυχολογικής πίεσης από τον θείο του, όταν κλήθηκε από το δικαστήριο να απαντήσει στην ερώτηση, γιατί τόσα χρόνια δεν έλεγε τίποτα.

Η φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αδελφή της μητέρας του παιδιού διαπίστωσε ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε με τον ανιψιό της. Κατέθεσε και χθες μαινόμενη κατά του συγγενή της. «Του κατακρεούργησε την ψυχή. Τον χρησιμοποίησε με τον πιο ελεεινό τρόπο, τον βίαζε κατ’ εξακολούθηση ο παλιόγερος», είπε στο δικαστήριο η θεία.

«Τιμωρήστε με…»

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο, παραδεχόμενος όσα είχε κάνει. «Είναι φυσιολογικά αυτά; Έχετε συναίσθηση τι κάνατε στο παιδί;» του είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. «Έκανα λάθος και η δικαιοσύνη ας με τιμωρήσει» ήταν η απάντηση του ηλικιωμένου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Θεόδωρος Χρονόπουλος, προσπάθησε να μειώσει την επιβαρυντική περίσταση της εμπίστευσης του 14χρονου από τους γονείς στον θείο, κάτι που απέρριψε το δικαστήριο, όπως και τον ισχυρισμό ότι όλες οι πράξεις ασέλγειας έγιναν με την συναίνεση και πολλές φορές με την συμμετοχή του νεαρού.

Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Παναγιώτης Κεφαλληνός, δήλωσε ότι η απόφαση ήταν δίκαιη, αλλά, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ένα δώρο που λέγεται νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος μείωσε από τα 20 στα 10 χρόνια κάθειρξης την συγκεκριμένη πράξη.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 12χρονης - “Το Πρωινό”: τα μηνύματα της μάνας προς την σύζυγο του 53χρονου (εικόνες)

Δωρεάν εφαρμογή για “παρακολούθηση” των παιδιών (βίντεο)

“Εκτός Υπηρεσίας”: Ξεκαρδιστικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)