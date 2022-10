Παράξενα

Κρήτη: άφησε τον αδελφό του να πεθάνει αβοήθητος

Στις φυλακες οδηγήθηκε ο 32χρονος, μετά απο την απολογία του, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε την ζωή του ο 39χρονος αδελφός του.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 32χρονος που κατηγορείται για το θάνατο του αδελφού του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Στον 32χρονο από το Πακιστάν είχαν ασκηθεί ποινικές διώξεις για θανατηφόρα έκθεση απέναντι στον 39χρονο αδερφό του.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέρφια καυγάδισαν άγρια με τον 32χρονο να ξυλοκοπεί και να αφήνει επί μέρες αβοήθητο τον μεγαλύτερο αδερφό του με αποτέλεσμα εκείνος να βρει τον θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, o 32χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να ζητήσει ιατρική βοήθεια καθώς δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα μας και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τον περιθάλψει.

Το χρονικό της τραγωδίας

Τα δυο αδέλφια ήταν μετανάστες από το Πακιστάν που εργάζονταν σε ποιμνιοστάσιο στα Αγκουσελιανά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και κατοικούσαν σε ένα δωμάτιο που τους είχε παραχωρήσει ο κτηνοτρόφος.

Την περασμένη Τετάρτη, διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ο νεότερος γρονθοκόπησε τον μεγαλύτερο, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τραυματίζοντάς τον. Όμως, αντί να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, τον παράτησε να ψυχορραγεί για αρκετές ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, όταν οι διασώστες παρέλαβαν τον 39χρονο για να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου εκείνος ήταν ακόμα εν ζωή. Στο νοσοκομείο ο μεγαλύτερος αδερφός άφησε την τελευταία του πνοή ωστόσο γίνεται έρευνα αναφορικά με τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο του.

Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι δεν προκάλεσαν τον θάνατό του τα τραύματα που υπέστη, αλλά τα προβλήματα υγείας του σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν του παρασχέθηκε έγκαιρα ιατρική βοήθεια.

