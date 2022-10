Αχαΐα

Τροχαίο - Ακράτα: ζευγάρι οι νεκροί της φονικής καραμπόλας (εικόνες)

Οικογενειακή τραγωδία στο τροχαίο δυστύχημα στην Ακράτα. Νεκροί οι δύο γονείς και σοβαρά τραυματισμένη η κόρη.

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πατρών, όταν ένα ανδρόγυνο έχασε την ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα, στο ύψος της Ακράτας.

Νεκροί είναι ένας 73χρονος και η 72χρονη σύζυγός του, ενώ η 50χρονη κόρη τους, που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Όσον αφορά στις συνθήκες πρόκλησης του τροχαίου, σύμφωνα με την αστυνομία, όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 20χρονος και εκινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ανατράπηκε και ακινητοποιήθηκε στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, φορτηγό που οδηγούσε ένας 40χρονος μείωσε ταχύτητα, λόγω της ανατροπής του πρώτου οχήματος και αμέσως μετά το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 73χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με το όχημα του 40χρονου. Ακολούθησε αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος το οποίο συγκρούστηκε με το όχημα του 73χρονου.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πυροσβεστικές δυνάμεις και περιπολικά της Τροχαίας. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 73χρονο και την 72χρονη, ενώ η 50χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Έρευνες για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το τμήμα τροχαίας αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα με τη χρήση διασωστικής σειράς από ΕΙΧ έπειτα από τροχαίο στο 150 χλμ της Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών και παρεδόθησαν στο ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 19, 2022

Πηγή εικόνων: filodimos.gr

