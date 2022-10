Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στο ΑΠΘ: πέτρες και φωτοβολίδες κατά των αστυνομικών (εικόνες)

Νέα ένταση δημιουργήθηκε στο ΑΠΘ, όταν δέχθηκαν επίθεση αστυνομικοί των ΜΑΤ, από΄κουκουλοφόρους.

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες και φωτοβολίδες εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ που ήταν στην περιοχή κοντά στην κεντρική βιβλιοθήκη.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Κατά τη διάρκεια της εντάσεις, μια πέτρα πετάχτηκε σε όχημα που ήταν σταθμευμένο εντός του campus με αποτέλεσμα να προβληθούν φθορές στο παρμπρίζ.

Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, βρισκόταν σε εξέλιξη μπροστά από το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητών, με αφορμή το ατύχημα με την πτώση φοιτητή που έπεσε από παράθυρο στη Νομική σχολή του ΑΠΘ.

Η πτώση του 19χρονου που παρακολουθούσε μάθημα στο τμήμα Οικονομικών της Νομικής και καθόταν στο περβάζι του παραθύρου, καθώς όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις μέσα στην αίθουσα, που ήταν γεμάτη, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους φοιτητές.

Ο 19χρονος φέρει κάταγμα στον καρπό του δεξιού χεριού, όπου του τοποθετήθηκε νάρθηκας και ρωγμώδες κάταγμα στην κνήμη του δεξιού ποδιού, που εκτιμάται από τους γιατρούς, πιθανώς για την τοποθέτηση νάρθηκα.

Ο κοσμήτορας της Νομική Σχολής, Παναγιώτης Γκλαβίνης, έστειλε μήνυμα στους φοιτητές του, με το οποίο τους διαβεβαιώνει ότι ο ίδιος και το προσωπικό της Σχολής κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες φοίτησης.

