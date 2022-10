Ηράκλειο

Ηράκλειο - Απόπειρα αποπλάνησης 12χρονης: Καταγγελία σε βάρος 40χρονου

Ο 40χρονος έχει προσαχθεί, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση. Πώς φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη.



Με πολλή διακριτικότητα χειρίζονται τις τελευταίες ώρες oι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, μια νέα υπόθεση που έχει να κάνει με καταγγελία για απόπειρα αποπλάνησης ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 40χρονος που ζει στο Ηράκλειο και ο οποίος έχει προσαχθεί, φέρεται να προσέγγισε μέσω εφαρμογής στο διαδίκτυο ένα 12χρονο κορίτσι, με το οποίο συνομιλούσε.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος φέρεται να έχει στείλει στην ανήλικη άσεμνες φωτογραφίες και να ζητούσε το ίδιο και από το παιδί.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν προκύπτει συνάντηση του 40χρονου με την ανήλικη, ενώ το κορίτσι εξετάζεται από ειδικούς επιστήμονες.

Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε έρευνα και κατάσχεση των ηλεκτρονικών συσκευών που έχει στην κατοχή του ο άνδρας, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνομιλούσε και με άλλα ανήλικα παιδιά.

Πηγή: creta24.gr

