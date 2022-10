Πιερία

Κατερίνη: καταγγελία για βιασμό 11χρονης

Την καταγγελία έκανε η μητέρα του κοριτσιού στην Αστυνομία.

Μια νέα σοκαριστική καταγγελία για βιασμό μίας ανήλικης μαθήτριας 11,5 ετών στην Κατερίνη, έρχεται στο φως.

Την καταγγελία έκανε η μητέρα της ανήλικης, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκριμένα το βράδυ στις 9 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελίνας Διαμαντοπούλου στην εκπομπή “Check in στα Γεγονότα” με τη Βάσω Λυκουρίνου, η 11χρονη έπαιζε με μία φίλη της στην πλατεία Μακεδονίας, στο κέντρο της Κατερίνης.

Ένας 30χρονος Ιρακινός προσέγγισε τα δύο παιδιά και πείθει το ένα από το δύο να τον ακολουθήσει. Η μικρή πείστηκε από τα λόγια του φερόμενου ως δράστη και πήγε μαζί του. Μάλιστα, ο 30χρονος την οδήγησε σε ένα διαμέρισμα σε κοντινή απόσταση από την πλατεία όπου και την βίασε.

Η φίλη της όταν πέρασε αρκετή ώρα πήγε στη μητέρα της που ήταν μαζί τους στην πλατεία και στη συνέχεια ενημερώθηκε η μητέρα της ανήλικης και οι Αρχές.

