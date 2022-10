Πέλλα

Τροχαίο - Πέλλα: Νεκρή οδηγός που το όχημά της “καρφώθηκε” σε τσιμεντένια περίφραξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο με θύμα αυτή την φορά μια 44χρονη γυναίκα.



Μία 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Τετάρτης. Το όχημά της εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη.

Το συμβάν συνέβη στις 13:50 της Τετάρτης στο 1ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Πολυκάρπης – Αριδαίας. Πέντε πυροσβέστες με δύο υδροφόρα οχήματα έφτασαν στο σημείο και ανέσυραν τη 44χρονη αλλοδαπή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.

#Χωρίς_αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΕΙΧ όχημα συνεπεία εκτροπής και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ επί της Επ. Οδού Αριδαίας – Πολυκάρπι στην Πέλλα. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 19, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Κίεβο - Δένδιας σε Ζελένσκι: Aμέριστη η αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ουκρανία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Προφυλακιστέοι οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους

Θεσσαλονίκη: Την κρατούσε “φυλακισμένη” και την βίαζε πάνω από 24 ώρες