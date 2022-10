Λευκάδα

Λευκάδα: Πήγαν για μέλι κι εξαφανίστηκαν

Επί ποδός η Αστυνομία στη Λευκάδα, για τον εντοπισμό ζευγαριού που εξαφανίστηκε στο δρόμο για αγορά μελιού.

Σε συναγερμό είναι η αστυνομία της Λευκάδας όταν συγγενείς ζευγαριού που έφυγε από το σπίτι του χθες, για να πάει να αγοράσει μέλι στο Αθάνι. Οι συγγενείς τους δήλωσαν σήμερα το μεσημέρι την εξαφάνισή του.

Η αστυνομία, οι συγγενείς αλλά και η Πυροσβεστική που έσπευσε για βοήθεια χτενίζουν όλη την περιοχή γύρω από το Αθάνι , τη διαδρομή προς το Αθάνι αλλά και μακρύτερα από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνθρωποι δεν έφτασαν ποτέ στον παραγωγό για να αγοράσουν το μέλι αν και είχαν τηλεφωνηθεί μαζί του.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας και με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Στην περιοχή είναι και συγγενείς του ζευγαριού που συμβάλλουν στις έρευνες.

Πηγή: lefkadapress.gr

