Ηράκλειο: Σμήνος από σφήκες επιτέθηκε σε καθηγητή

Ο καθηγητής δέχθηκε πολλαπλά τσιμπήματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Επίθεση από… σφήκες δέχθηκε ένας καθηγητής Λυκείου στο Ηράκλειο μέσα στην αυλή του σχολείου.

Η διεύθυνση του σχολείου επικοινώνησε με όλους τους αρμόδιους φορείς και τελικά επιλήφθηκε ειδικό συνεργείο απεντόμωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του σχολείου καλούνται οι μαθητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν μακρυά από το χώρο στάθμευσης πίσω από το σχολείο όπου στην υδρορροή εντοπίστηκε το σμήνος από σφήκες.

Η ανακοίνωση του Πρότυπου Λυκείου Ηρακλείου:

