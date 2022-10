Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στη φυλακή... 7 χρόνια μετά το βιασμό της συζύγου του!

Tην Τετάρτη, η Εισαγγελέας θεώρησε ότι ο άνδρας όχι μόνο δεν έχει μετανιώσει, αλλά δείχνει να μην αντιλαμβάνεται καν την βαρύτητα της πράξης του.

Για το βιασμό της συζύγου του, το 2015, καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό, την Τετάρτη, ένας Ηρακλειώτης, ο οποίος ως σήμερα παρέμενε ελεύθερος καθώς η έφεση είχε αναστέλλουσα δύναμη, όπως είχε αποφασίσει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Ο 53χρονος, σήμερα, άνδρας καταδικάστηκε ξανά, με την ποινή να παραμένει ίδια - 6 χρόνια κάθειρξης - και οδηγείται στη φυλακή.

Το επίμαχο πρωινό, του 2015, η γυναίκα φέρεται να ξύπνησε το πρωί για να ετοιμάσει τα παιδιά για το σχολείο. Όταν επέστρεψε στο κρεβάτι για να ξαπλώσει, όπως κατήγγειλε, δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον σύζυγό της, οποίος μάλιστα διείσδυσε παρά φύσιν, με τη γυναίκα να φωνάζει "όχι, όχι".

Δίνοντας εξηγήσεις, κατόπιν, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε ότι η διείσδυση έγινε παρά φύσιν, αν και της προκάλεσε και τραυματισμό. Η γυναίκα την επόμενη ημέρα κατήγγειλε το συμβάν και, όπως αναμενόταν, το ζευγάρι χώρισε και η συνέχεια δόθηκε στις δικαστικές αίθουσες.

Η δικαστική απόφαση, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό, ήταν καταδικαστική για τον άνδρα, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης 6 ετών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, Ωστόσο την Τετάρτη, η Εισαγγελέας θεώρησε ότι ο άνδρας όχι μόνο δεν έχει μετανιώσει, αλλά δείχνει να μην αντιλαμβάνεται καν την βαρύτητα της πράξης του, κι ως εκ τούτου, καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό, με την ποινή να παραμένει αμετάβλητη και τον ίδιο να παίρνει το δρόμο για τη φυλακή.

