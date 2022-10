Δωδεκανήσα

Βρετανός παιδόφιλος έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα πριν καταδικαστεί

Ο Βρετανός δικαστής επέτρεψε στον 48χρονο, που βρίσκεται έξω με εγγύηση, να κάνει τις προπληρωμένες διακοπές του, ενόψει της καταδίκης στις 18 Νοεμβρίου.



Απίστευτο και όμως αληθινό, και μάλιστα με τις ευλογίες της Δικαιοσύνης της Μεγάλης Βρετανίας. Ένας παιδόφιλος που έχει ομολογήσει την ενοχή του για σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών είχε τη δυνατότητα να φύγει για διακοπές στην Ελλάδα πριν καταδικαστεί.

Ο 48χρονος Μάθιου Τόμσον πρόκειται να πετάξει σήμερα για την Κω όπου θα παραμείνει μια ολόκληρη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης.

Ο Τόμσον, από το Barnsley, παραδέχτηκε 10 αδικήματα, μεταξύ των οποίων σεξουαλική επίθεση και λήψη άσεμνων φωτογραφιών παιδιών.

Ο δικαστής Τζόναθαν Γκίμπσον δήλωσε ότι παρά την ομολογία του δεν θα ανακαλέσει την εγγύηση ενόψει της καταδίκης στις 18 Νοεμβρίου.

Αφού ο Τόμσον παραδέχθηκε την ενοχή του για τα αδικήματα στο Bradford Crown Court την Τετάρτη, η δικηγόρος του, Γκίλιαν Μπατς, δήλωσε ότι ο πελάτης της είχε προπληρώσει τις διακοπές του στην Κω και θα ήθελε να πάει.

Η δικηγόρος είπε ότι επρόκειτο να πετάξει σήμερα για το νησί των Δωδεκανήσων και θα επιστρέψει στις 27 Οκτωβρίου. Μάλιστα, πρότεινε να εμφανιστεί στην αστυνομία του Μπάρνσλεϊ την επομένη της επιστροφής του.

Η Μπατς είπε στο δικαστήριο ότι είχε συμβουλεύσει τον πελάτη της να υπογράψει στην αστυνομία πως αναγνωρίζει πως είναι «σεξουαλικός παραβάτης» πριν φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την αίτηση, ο δικαστής Γκίμπσον είπε στον Τόμσον: «Έχετε δηλώσει ένοχος και φυσικά θα λάβετε τη δέουσα αναγνώριση για την ενοχή σας εν ευθέτω χρόνω όταν καταδικαστείτε. Ήσασταν με εγγύηση και δεν πρόκειται να την ανακαλέσω απλώς και μόνο επειδή ήσασταν τίμιος, ειλικρινής και παραδεχτήκατε την ενοχή σας».

Ο δικαστής δήλωσε ότι θέτει ως όρο της εγγύησης του Τόμσον να παρουσιαστεί στην αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου για να αποδείξει ότι όντως επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι προβλέπει η εγγύηση στη βρετανική δικαιοσύνη

Μπορείτε να καταθέσετε εγγύηση στο αστυνομικό τμήμα μετά την απαγγελία κατηγορίας ή μεταξύ των προγραμματισμένων δικαστικών ακροάσεων.

Εάν σας δοθεί εγγύηση, ενδέχεται να πρέπει να συμφωνήσετε με όρους, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τη μη επικοινωνία με ορισμένα άτομα ή τη διαμονή σε συγκεκριμένη διεύθυνση.

Είναι απίθανο να δοθεί εγγύηση σε κατηγορούμενο εάν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω παραβατικότητας ή στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, όπως η δολοφονία.

Το να υπόκειται κάποιος σε εγγύηση σημαίνει απλώς ότι υποχρεούται να προσέλθει σε αστυνομικό τμήμα ή δικαστήριο σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Εάν παραβιαστούν οι όροι της εγγύησης, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη σύλληψη.

