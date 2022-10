Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: κατάληψη στη Νομική για την πτώση του φοιτητή από το παράθυρο (εικόνες)

Τα διαδικτυακά μαθήματα λόγω κατάληψης και οι αντιδράσεις των φοιτητηκών παρατάξεων.

Σε διήμερη κατάληψη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής μέλη φοιτητικών παρατάξεων, μετά τον τραυματισμό συμφοιτητή τους, που έπεσε από το παράθυρο αμφιθεάτρου στη διάρκεια μαθήματος.

«Δε θα ξαναδεχτούμε να κάνουμε μάθημα κάτω από αντίστοιχες συνθήκες. Να μην αναγκαστεί ξανά φοιτητής να κάτσει στο πάτωμα και στα πρεβάζια επειδή δε χωράει στην αίθουσα», αναφέρουν.

Τα μαθήματα διεξάγονται διαδικτυακά, καθώς με τη γνωστοποίηση της απόφασης για την κατάληψη ο κοσμήτορας της Σχολής, Παναγιώτης Γκλαβίνης ενημέρωσε με ανακοίνωση τους φοιτητές ότι «τα μαθήματα από Πέμπτη 13 Οκτωβρίου μέχρι και την άλλη Πέμπτη 27 Οκτωβρίου θα γίνουν διαδικτυακά» και «η Σχολή θα επανέλθει σε πλήρη διά ζώσης λειτουργία την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου».

«Η απόφαση αυτή επιβάλλεται διότι η απώλεια μαθημάτων επί τρεις συνεχείς ημέρες αυτή την εβδομάδα (σ.σ. η Κοσμητεία, λόγω του συμβάντος με την πτώση του 19χρονου είχε αποφασίσει αναστολή των μαθημάτων τη χθεσινή μέρα), σε συνδυασμό με τις γιορτές της επόμενης εβδομάδας, όπου κατά συνήθη πρακτική η συμμετοχή των φοιτητών μειώνεται ουσιωδώς, θα έθετε σε κίνδυνο την ολοκλήρωση του εξαμήνου στην ώρα του. Επιπλέον, το μέτρο αυτό θα αποκαταστήσει την ηρεμία που χρειάζεται η Σχολή μας», διευκρίνισε.

Φοιτητές, που στον φοιτητικό σύλλογο εκπροσωπούν το σχήμα των ΕΑΑΚ, κατήγγειλαν την απόφαση του κοσμήτορα και κάλεσαν «τους συναδέλφους μας φοιτητές να απέχουν από τα ηλεκτρονικά μαθήματα και κάθε καθηγητή να σεβαστεί και να στηρίξει την απόφαση του συλλόγου μας».

