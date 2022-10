Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο - Ασέλγεια σε 4χρονο: οι ζωγραφιές που αποκάλυψαν την κακοποίηση

Τι απεικόνιζαν οι ζωγραφιές του 4χρονου που απεικόνιζαν τη φρίκη που φέρεται να βίωνε στα χέρια του 28χρονου.

Τον αποτροπιασμό προκαλεί η υποθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε 4χρονο στο Αγρίνιο, για την οποία κατηγορείται ένας 28χρονος, τα στοιχεία του οποίου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Την κακοποίηση, "αποκάλυψαν" ζωγραφιές του μικρούλη αλλά και η αλλαγή συμπεριφοράς του που θορύβησε τους γονείς και έψαξαν να δουν τι συνέβαινε με τον γιο τους.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» οι εν λόγω δύο ζωγραφιές, που εντόπισε ο πατέρας και τις έδειξε σε παιδοψυχολόγο «αναπαρίσταναν» φρικτά πράγματα.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ζωγραφιά έμοιαζε με ένα μαύρο σύννεφο, που πρόδιδε την μαυρισμένη ψυχούλα του τετράχρονου.

Η δεύτερη σοκάρει, καθώς το παιδάκι είχε ζωγραφίσει ένα ανδρικό μόριο και όταν ρωτήθηκε από τον παιδοψυχολόγο απάντησε ότι «ανήκε» στον 28χρονο κατηγορούμενο. Η συνέχεια της περιγραφής άφησε εμβρόντητους τον πατέρα και το γιατρό, καθώς ο 4χρονος αποκάλυψε τα μαρτύρια που υπέστη στα χέρια του φερόμενου βιαστή του αρκετές φορές.

Ακόμη ένα γεγονός που προκαλεί φρίκη είναι η εμπλοκή στην υπόθεση της μητέρας του 28χρονου, που φαίνεται όταν έμαθε την κακοποίηση του 4χρονου, να κάλυπτε τον γιο της ενώ ερευνάται αν συμμετείχε και η ίδια στις ασελγείς πράξεις στον 4χρονο.

Οι καταγγελίες κατά του 28χρονου εξετάζονται από στρατοδικείο καθώς όσα καταγγέλθηκαν συνέβησαν όταν εκείνος υπηρετούσε τη θητεία του, γι’ αυτό και επελήφθη της υπόθεσης η Εισαγγελία του Στρατοδικείου Ιωαννίνων.

Η μητέρα και ο γιος έδωσαν ανωμοτί κατάθεση στην Ασφάλεια Αγρινίου και κατά το σκέλος που αφορά τον 28χρονο, Δημήτρη Κραβαρίτη η δικογραφία απεστάλη στην Εισαγγελία του Στρατοδικείου Ιωαννίνων και ήδη έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διενέργειας γεννετήσιων πράξεων με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Σύντομα, ο γιος θα κληθεί ν’ απολογηθεί και η στρατιωτική δικαιοσύνη θ’ αποφασίσει για την ποινική μεταχείρισή του.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Παντελής Βαμβακάς, Δικηγόρος της οικογένειας του 4χρονου αγοριού, που φέρεται να έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά κατ΄ επανάληψη, από τον 28χρονο γιό της γυναίκας που το φρόντιζε, τις ώρες που εργάζονταν οι γονείς του.

Ο δικηγόρος, τόνισε μεταξύ άλλων πως η δημοσιοποίηση των στοιχείων, έγινε λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος όμως «πλήττει την οικογένεια η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών… Σκεφθείτε να δει πάλι το παιδί την φωτογραφία με αυτό το πρόσωπο».

Σχετικά με την κάλυψη του 28χρονου από την μητέρα του, η οποία φέρεται να γνώριζε όσα έκανε στο 4χρονο και όχι μόνο να τον κάλυπτε, αλλά και να "φοβέριζε" το παιδί να μην αποκαλύψει το παραμικρό στους γονείς του, ο κ. Βαμβακάς σημείωσε πως «ο βαθμός της γνώσης για όσα συνέβαιναν και η μη αποκάλυψη τους, σημαίνει συμμετοχή».

Πηγή: pelop.gr

